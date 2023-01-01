Что такое тендер и как в нем победить?

В деловой среде то, что называется «тендерами», в законодательных актах именуется «закупками». Два данных термина имеют одно и то же определение.

Закупка или тендер - это процесс приобретения товаров, работ и услуг государственными, а также муниципальными учреждениями через конкурентную форму размещения заказов.

Находите тендеры, подавайте заявки и побеждайте! Если Вы будете соответствовать требованиям заказчика и предложите самую низкую цену за исполнение контракта, то, скорее всего, Вы будете признаны победителем!

Чек-лист: Как победить в закупке: