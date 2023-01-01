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В деловой среде то, что называется «тендерами», в законодательных актах именуется «закупками». Два данных термина имеют одно и то же определение.
Закупка или тендер - это процесс приобретения товаров, работ и услуг государственными, а также муниципальными учреждениями через конкурентную форму размещения заказов.
Находите тендеры, подавайте заявки и побеждайте! Если Вы будете соответствовать требованиям заказчика и предложите самую низкую цену за исполнение контракта, то, скорее всего, Вы будете признаны победителем!
Чек-лист: Как победить в закупке:
|1
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Оформление электронной подписи
Перед началом участия, необходимо оформить электронную подпись (ЭЦП) и пройти регистрацию на электронной торговой площадке (ЭТП). Подпись позволит Вам вести электронный документооборот, а также принять участие в любых тендерах: будь то коммерческие или госзакупки. Вы можете быстро оформить ЭЦП в “Бико” и в сжатые сроки пройти аккредитации на ЭТП.
|2
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Поиск интересующей закупки
Второй шаг - это выбор подходящей коммерческой закупки или госзакупки. Система Бикотендер обладает «интеллектуальным» поиском, который «понимает» все запросы, распознаёт опечатки и ошибки, учитывает морфологию и семантику запроса. К тому же, поиск представлен в виде трёх форм для разного уровня работы пользователей: от новичка до профессионала.
|3
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Оценка заказчика на благонадёжность
|4
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Подача заявки на участие
|5
|
Оформление банковских гарантий на обеспечение заявки и исполнение контракта
|6
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Участие в торгах
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