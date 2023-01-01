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Госзакупки и коммерческие тендеры России и СНГ

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Что такое тендер и как в нем победить?

В деловой среде то, что называется «тендерами», в законодательных актах именуется «закупками». Два данных термина имеют одно и то же определение.

Закупка или тендер - это процесс приобретения товаров, работ и услуг государственными, а также муниципальными учреждениями через конкурентную форму размещения заказов.

Находите тендеры, подавайте заявки и побеждайте! Если Вы будете соответствовать требованиям заказчика и предложите самую низкую цену за исполнение контракта, то, скорее всего, Вы будете признаны победителем!

Чек-лист: Как победить в закупке:

1

Оформление электронной подписи

Перед началом участия, необходимо оформить электронную подпись (ЭЦП) и пройти регистрацию на электронной торговой площадке (ЭТП). Подпись позволит Вам вести электронный документооборот, а также принять участие в любых тендерах: будь то коммерческие или госзакупки. Вы можете быстро оформить ЭЦП в “Бико” и в сжатые сроки пройти аккредитации на ЭТП.
2

Поиск интересующей закупки

Второй шаг - это выбор подходящей коммерческой закупки или госзакупки. Система Бикотендер обладает «интеллектуальным» поиском, который «понимает» все запросы, распознаёт опечатки и ошибки, учитывает морфологию и семантику запроса. К тому же, поиск представлен в виде трёх форм для разного уровня работы пользователей: от новичка до профессионала.
3

Оценка заказчика на благонадёжность

Для того, чтобы исключить участие в коррупционных закупках, необходимо изучить тендеры конкретного заказчика: кто и сколько раз из поставщиков побеждал. Если Вы видите, что одна и та же организация выигрывала несколько раз, то можете ставить под сомнение сотрудничество с данным заказчиком.

Полное сопровождение участия включает в себя проверку заказчиков на коррупционную составляющую, а также их оценку на платёжеспособность.
4

Подача заявки на участие

Важно, чтобы заявка была оформлена строго в соответствии с техническим заданием в закупочной документации. К тому же, обращайте внимание на сроки её подачи.

В рамках тендерного сопровождения, эксперты Бико грамотно оформляют заявки, подают документы точно в срок и гарантируют 100% допуск к торгам.
5

Оформление банковских гарантий на обеспечение заявки и исполнение контракта

При подаче заявки и подписании контракта, требуются банковские гарантии. Вы можете обратиться в “Бико” за помощью в получении данного документа и наши специалисты в сжатые сроки предоставят его.
6

Участие в торгах

После успешного прохождения этапа подачи заявки, начинаются торги. В аукционе побеждает тот поставщик, кто предложит самую низкую цену за контракт. Также стоит учитывать, что слишком сильное снижение от начальной максимальной цены договора может грозить нерентабельностью исполнения выигранной коммерческой или госзакупки. Именно поэтому обращайтесь к нашим тендерным специалистам, чтобы узнать алгоритм грамотного участия в аукционе!
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